La Liga: Αναβλήθηκε το Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα και το Βιγιαρεάλ - Αλαβές

Σε νέα ημερομηνία, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Σεβίλλης με την Μπαρτσελόνα στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» αλλά κι αυτή της Βιγιαρεάλ με την Αλαβές.

Η La Liga με ανακοίνωση που εξέδωσε γνωστοποίησε την αναβολή των δύο αγώνων για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Πριν από μερικές ημέρες Σεβίλλη, Μπαρτσελόνα, Βιγιαρεάλ και Αλαβές, από κοινού με την ισπανική λίγκα, κατέθεσαν αίτημα στην ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας για μετάθεση των αγώνων τους, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι γι' αυτό το Σάββατο (11/09) λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα ξημερώματα της προηγούμενης ημέρας (10/09) διεξάγονται αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ στη ζώνη της Νότιας Αμερικής κι έτσι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα, δεν θα ήταν σε θέση να αγωνιστούν στα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Ετσι η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας, έκανε αποδεκτό το αίτημα της La Liga αλλά και των τεσσάρων ομάδων και το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για τις διεξαγωγές των αναμετρήσεων.

✅ | OFFICIAL | The match between Sevilla and FC Barcelona that was due to take place this Saturday, has been postponed by Higher Sports Council. pic.twitter.com/49P36fwXaI