Λαπόρτα: «Με τον Μέσι είχαμε συμφωνήσει, αλλά η La Liga δεν το δέχθηκε»

Ο Τζουάν Λαπόρτα τοποθετήθηκε γι' ακόμη μία φορά για το θέμα του Λιονέλ Μέσι και την αποχώρηση του από τον σύλλογο, ρίχνοντας ευθύνες στη La Liga.

Ο Αργεντινός αστέρας αποτελεί παρελθόν από την Μπαρτσελόνα καθώς πλέον αγωνίζεται στη Γαλλία, για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Τζουάν Λαπόρτα, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρηση του Μέσι από την ομάδα και τόνισε πως υπήρχε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή εδώ και μήνες για να παραμείνει στο club.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Λαπόρτα, η La Liga, ήταν εκείνη η οποία δεν επέτρεψε την παραμονή του 34χρονου επιθετικού στους Καταλανούς.

«Είχαμε μία προσυμφωνία με τον Λιονέλ όσον αφορά το συμβόλαιο του εδώ και αρκετό καιρό αλλά στο τέλος η La Liga δεν την δέχθηκε και εκεί τελείωσαν όλα. Δεν έχω μιλήσει μαζί του από την ημέρα που έφυγε. Για πάντα θα τον ευγνωμονούμε για αυτά που πρόσφερε στην ομάδα. Θα είναι πάντα κομμάτι της Μπαρτσελόνα. Δεν ήταν αυτό το τέλος που θα θέλαμε να έχει ο Μέσι με την Μπαρτσελόνα! Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Θα δούμε, δεν κλείνουμε την πόρτα ποτέ σε αυτόν τον παίκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

