Μπεγερίν: Αποχωρεί από την Άρσεναλ και υπογράφει στην Μπέτις (pic)

Με τη φανέλα της Μπέτις θα αγωνίζεται ο Έκτορ Μπεγερίν, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Άρσεναλ έπειτα από 8 χρόνια που βρίσκεται στην πρώτη ομάδα της.

Τα τελευταία χρόνια ο 26χρονος Ισπανός μπακ έχασε τη θέση του στο βασικό σχήμα των «κανονιέρηδων» και παράλληλα την εμπιστοσύνη του Μικέλ Αρτέτα. Βέβαια σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξαν και οι συχνοί τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν.

Πριν από μερικές ημέρες ο Έκτορ Μπεγερίν απασχόλησε την Ίντερ, ωστόσο οι πρωταθλητές Ιταλίας δεν προχώρησαν ποτέ στην απόκτηση του. Η Μπαρτσελόνα πρόσφατα εξέφρασε το ενδιαφέρον της για να τον εντάξει στο ρόστερ αλλά τελικά όπως όλα δείχνουν άλλη ομάδα κέρδισε την υπογραφή του νεαρού αμυντικού.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Έκτορ Μπεγερίν βρίσκεται μια ανάσα από το να φορέσει τη φανέλα της Μπέτις. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία και με τον 26χρονο άσο να βρίσκεται ήδη στην Ισπανία για υπογραφές. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, τότε εντός της ημέρας (31/08) αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας.

🚨 Héctor Bellerin will leave Arsenal today and join Real Betis. Everything is agreed. (Source: @ChrisWheatley_) pic.twitter.com/KA8NcQ1TXj