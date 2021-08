Μπαρτσελόνα: Μπουσκέτς και Σέρτζι Ρομπέρτο ανανεώνουν με μειωμένες αποδοχές (pic)

Οι Σέρχιο Μπουσκέτς και Σέρτζι Ρομπέρτο βλέποντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα, αποφάσισαν να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους με μειωμένες αποδοχές.

Οι Καταλανοί θα πρέπει να μειώσουν τις αμοιβές των ποδοσφαιριστών τους περίπου κατά τα 2/3 και αυτό (πέραν των αγωνιστικών κριτηρίων φυσικά) αποτελεί μια εξήγηση για τις αποφάσεις που πάρθηκαν για τους Πιάνιτς, Κουτίνιο, Ουμτιτί και τις πωλήσεις των Φίρπο στη Λίντς και Αλένα στην Χετάφε.

Η Μπαρτσελόνα δαπανά στις συνολικές απολαβές των ποδοσφαιριστών της 347 εκατομμύρια ευρώ (!) και επιβάλλεται να ρίξει το ποσό αυτό στα 160 εκατομμύρια ώστε να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο και να μην αντιμετωπίζει πλέον άλλα προβλήματα με το Financial Fair Play.

Πρόσφατα οι Ζεράρ Πικέ και Ζόρντι Άλμπα, θέλοντας να βοηθήσουν την ομάδα τους, ήρθαν σε συμφωνία με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα για την μείωση των μισθών τους. Το παράδειγμα τους, σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», αναμένεται να ακολουθήσουν και Σέρχιο Μπουσκέτς και Σέρτζι Ρομπέρτο.

Οι δύο ποδοσφαιριστές σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, αναμένεται να βάλει την υπογραφή τους σε νέο συμβόλαιο με τους «μπλαουγκράνα», με μειωμένες αποδοχές, προκειμένου να βοηθήσουν την Μπαρτσελόνα να παραμείνει βιώσιμη.

