Μπαρτσελόνα: Μετά τον Πικέ συμφώνησε για μείωση αποδοχών και ο Ζόρντι Άλμπα (pic)

Μετά τον Ζεράρ Πικέ και ο Ζόρντι Άλμπα δέχθηκε την πρόταση της Μπαρτσελόνα για μείωση του μισθού του όπως επίσης και να αναβάλει μέρος των απολαβών του που προβλέπεται στο συμβόλαιό του μέχρι το 2024.

Η κακή οικονομική κατάσταση της Μπαρτσελόνα δημιουργεί πολλά λειτουργικά προβλήματα στον σύλλογο, γι' αυτό και η διοίκηση έχει προτείνει σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ, μείωση των απολαβών τους.

Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Ζεράρ Πικέ, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα για την μείωση του μισθού του, ώστε να μπορέσουν να δηλωθούν κανονικά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, με τους μπλαουγκράνα» να αντιμετώπιζαν πρόβλημα εδώ και καιρό να τους δηλώσουν ελέω του Financial Fair Play που εφαρμόζει η ισπανική λίγκα.

Το παράδειγμα του 34χρονου Ισπανού στόπερ ακολούθησε και ο Ζόρντι Άλμπα. Ενας εκ των αρχηγών των Καταλανών δέχθηκε «ψαλίδι» στο μισθό του αλλά και να αναβάλει μέρος των απολαβών του που προβλέπεται στο συμβόλαιό του μέχρι το 2024, έτσι ώστε να βοηθήσει την ομάδα του να ξεφύγει από τον οικονομικό αδιέξοδο, όπως επίσης

«Η προδιάθεσή μου ήταν πάντα να βοηθώ τον σύλλογο και αγαπώ την Μπάρτσα. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 32χρονος μπακ της Μπάρτσα.

🚨🚨[ @ferrancorreas🥇] | Jordi Alba is the second captain to receive a high pay cut, plus a deferral. pic.twitter.com/x7zc5r7Fq0