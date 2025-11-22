Μετά από 909 ημέρες, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο Καμπ Νόου για την αναμέτρηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο σε μία συγκινητική τελετή.

Ιστορική ημέρα η σημερινή (22/11) για την Μπαρτσελόνα! Οι Μπλαουγκράνα, έπειτα από 909 ημέρες επέστρεψαν στο «σπίτι» τους, στο νέο Καμπ Νόου. Μπορεί ακόμη οι εργασίες να μην έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο ο Καταλανικός σύλλογος έλαβε τη σχετική άδεια για να μπορέσει να αγωνιστεί με περίπου 45.000 θεατές στο πλευρό του.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο είναι η «εκλεκτή» καλεσμένη της Μπαρσελόνα, με τους οπαδούς των τελευταίων να δημιουργούν μία γιορτινή ατμόσφαιρα στις εξέδρες! Την στιγμή που οι παίκτες των δύο ομάδων έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο, ο ουρανός «βάφτηκε» στα χρώματα της Μπαρτσελόνα υπό την ανάκρουση του ύμνου της ομάδας από χορωδία.

😍 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐀𝐑



🔊 Así suena el himno del FC Barcelona en el nuevo Spotify Camp Nou



📽️ @Aparicio_L pic.twitter.com/zb07qdo7oW November 22, 2025

Συγκινητική η στιγμή πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, όπου δύο από τα μακροβιότερα μέλη του συλλόγου, ο Χουάν Κανέλα Σαλαμέρο και ο Τζόρντι Πένιες Ιμπέρι, έδωσαν το έναυσμα για την έναρξη του αγώνα. Αμφότεροι, ήταν παρόντες στα εγκαίνια του Καμπ Νόου πίσω στο 1957!

Juan Canela Salamero dan Jordi Penas Iberri, yang sudah hadir di peresmian Camp Nou pada tahun 1957, melakukan tendangan kehormatan untuk pembukaan kembali stadion tersebut. pic.twitter.com/fFuQhlHQxh November 22, 2025