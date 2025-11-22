Καμπ Νόου: Ρίγη συγκίνησης στην επιστροφή της Μπαρτσελόνα μπροστά σε χιλιάδες θεατές (vid)

Άρτεμις Κλεφτάκη
barcelona_return

bet365

Μετά από 909 ημέρες, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο Καμπ Νόου για την αναμέτρηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο σε μία συγκινητική τελετή.

Ιστορική ημέρα η σημερινή (22/11) για την Μπαρτσελόνα! Οι Μπλαουγκράνα, έπειτα από 909 ημέρες επέστρεψαν στο «σπίτι» τους, στο νέο Καμπ Νόου. Μπορεί ακόμη οι εργασίες να μην έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο ο Καταλανικός σύλλογος έλαβε τη σχετική άδεια για να μπορέσει να αγωνιστεί με περίπου 45.000 θεατές στο πλευρό του.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο είναι η «εκλεκτή» καλεσμένη της Μπαρσελόνα, με τους οπαδούς των τελευταίων να δημιουργούν μία γιορτινή ατμόσφαιρα στις εξέδρες! Την στιγμή που οι παίκτες των δύο ομάδων έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο, ο ουρανός «βάφτηκε» στα χρώματα της Μπαρτσελόνα υπό την ανάκρουση του ύμνου της ομάδας από χορωδία.

Συγκινητική η στιγμή πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, όπου δύο από τα μακροβιότερα μέλη του συλλόγου, ο Χουάν Κανέλα Σαλαμέρο και ο Τζόρντι Πένιες Ιμπέρι, έδωσαν το έναυσμα για την έναρξη του αγώνα. Αμφότεροι, ήταν παρόντες στα εγκαίνια του Καμπ Νόου πίσω στο 1957!

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα