Πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του προέδρου της La Liga άνοιξε δικαστήριο στην Ισπανία, το οποίο ερευνά την περίπτωση παραβίασης εμπιστευτικότητας εις βάρος της Μπαρτσελόνα.

Το όνομα του Χαβιέ Τέμπας συνεχίζει να απασχολεί την αθλητική επικαιρότητα στην Ισπανία, αλλά όχι για τους λόγους που θα έπρεπε και θα άρμοζε στον πρόεδρο της La Liga. Όπως τονίζουν άλλωστε τα ΜΜΕ στην Ιβηρική, το Διοικητικό Αθλητικό Δικαστήριο άνοιξε πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του ισχυρού άνδρα του ισπανικού πρωταθλήματος, ο οποίος κατηγορείται για παραβίαση εμπιστευτικότητας εις βάρος της Μπαρτσελόνα!

Συγκεκριμένα η υπόθεση αφορά τη δημοσίευση της La Liga πίσω στις 2 Απριλίου για τις θέσεις των VIP στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου», κατά την οποία αποκαλύφθηκε επίσημα από τη λίγκα πως η Μπαρτσελόνα παραβίασε τους κανονισμούς του FFP μη κατοχυρώνοντας έσοδα ύψους 100 εκατομμυρίων από την πώληση των εν λόγω θέσεων.

Αν και η La Liga ακολούθως κατέβασε τη σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα της, η ζημιά είχε ήδη γίνει. Σύμφωνα με την «SER» ο πρόεδρος του ισπανικού πρωταθλήματος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με πέντε πολύ σοβαρά παραπτώματα, βγάζοντας στο φως της δημοσιότητας εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τους Μπλαουγκράνα.

Σε βαθμό μάλιστα που εφόσον κριθεί ένοχος, η τιμωρία του κυμαίνεται από απλή δημόσια επίπληξη μέχρι και απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων του ως πρόεδρος της La Liga.