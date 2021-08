Ο Γκάρεθ Μπέιλ επέστρεψε ορεξάτος στη Ρεάλ και τη LaLiga και βρέθηκε δίχτυα έπειτα από δυο χρόνια.

Ο Μπενζεμά βγήκε εξαιρετικά από αριστερά, έκοψε, έβγαλε στον Μπέιλ και ο Ουαλός με το αριστερό και με εξαιρετικό πλασέ σκόραρε για τη Ρεάλ κόντρα στη Λεβάντε. Ηταν το πρώτο του γκολ στη LaLiga έπειτα από 721 ημέρες, μιας και το τελευταίο... χάνεται την 1η Σεπτεμβρίου του 2019.

Gareth Bale first goal of the season pic.twitter.com/v58ET9lpty