Ρεάλ: Επίσημο, ο Μπενζεμά υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με ρήτρα αποδέσμευσης 1 δισ. ευρώ (pics)

Με τη φανέλα της Ρεάλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Καρίμ Μπενζεμά μέχρι το 2023, με τους Μαδριλένους να βάζουν στο συμβόλαιο του Γάλλου επιθετικού, ρήτρα που αγγίζει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Ηταν γνωστό και πλέον έγινε επίσημο. Ο 33χρονος Γάλλος επιθετικός ήρθε σε συμφωνία με την διοίκηση της Ρεάλ, για την ανανέωση της συνεργασίας τους για την επόμενη διετία.

Στην Ρεάλ ο Μπενζεμά βρίσκεται από το 2009 και έως τώρα έχει καταφέρει να πετύχει 281 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στα 12 χρόνια παρουσίας του στους «μερένγκες».

Αυτό που προκαλεί εντύπωση στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γάλλος άσος είναι το ύψος της ρήτρας αποδέσμευσής του! Κι αυτό διότι αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, προκειμένου καμία ομάδα να μην μπορέσει να τον «κλέψει» από τις τάξεις της Ρεάλ, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.

Official and confirmed. Karim Benzema extends his contract with Real Madrid until June 2023, club statement announces. ⚪️ #RealMadrid



Release clause included: €1BN. pic.twitter.com/XTSvRqq7hW