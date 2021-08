Ο Ζιντάν έφυγε και ο Μπέιλ «αναγεννήθηκε» στην Ρεάλ με τον Αντσελότι (pic)

Ευτυχισμένος στην Ρεάλ είναι ο Γκάρεθ Μπέιλ, ειδικά μετά την άφιξη του Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της ομάδας και την απομάκρυνση του Ζινεντίν Ζιντάν.

Γκάρεθ Μπέιλ και Ζινεντίν Ζιντάν δεν διατηρούν και τις καλύτερες σχέσεις, γι' αυτό και ο Γάλλος τεχνικός, όσο ήταν στο τιμόνι των Μαδριλένων, δεν ήθελε με τίποτα την επιστροφή του Ουαλού άσου από την Τότεναμ.

Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν, ο Ζιντάν απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία των «μερένγκες» και την θέση του πήρε ο Κάρλο Αντσελότι. Τα ισπανικά Μέσα, μετά από αυτή την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ, κάνουν λόγο για έναν αναγεννημένο Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος μοιάζει αποφασισμένος να βοηθήσει την ομάδα του.

Η «Marca» μάλιστα, αναφέρει ότι η καλύτερη περίοδος του 32χρονου άσου στην Ρεάλ, ήταν με με τον Αντσελότι στον πάγκο μεταξύ 2013 και 2015, ενώ το πρωτοσέλιδό της είναι αφιερωμένο στον Μπέιλ λέγοντας πως: «Ο Αντσελότι ξέρει πώς να δώσει στον Μπέιλ τον χώρο που χρειάζεται»

Πάντως ο Μπέιλ δεσμεύεται γι' ακόμη ένα χρόνο στην Ρεάλ αλλά φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να ανανεωθεί η συνεργασία του με τον ισπανικό σύλλογο.

"Recover the Smile"



Marca's positive(!) frontpage about Gareth Bale and his return to Real Madrid. Think he could be in for a good season under Ancelotti.#RMFC #HalaMadrid pic.twitter.com/wEyzINrubI