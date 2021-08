Μπαρτσελόνα: Πανό εναντίον του Λαπόρτα έξω από το «Καμπ Νόου» (pics)

Οπαδοί της Μπαρτσελόνα κρέμασαν πανό εναντίον του προέδρου της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, έξω από το «Καμπ Νόου» - αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων φερέφωνο του Φλορεντίνο Πέρεθ και Ιούδα - λόγω του διαζυγίου με τον Λιονέλ Μέσι.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (15/8, 21:00) τη Σοσιεδάδ για την 1η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, ο κόσμος επιστρέφει στο «Καμπ Νόου» - στο 40% της χωρητικότητας λόγω κορονοϊού - και είναι οργισμένος λόγω του διαζυγίου με τον Λιονέλ Μέσι.

Οπαδοί των Μπλαουγκράνα κρέμασαν πανό κατά του προέδρου της ομάδας, Τζουάν Λαπόρτα, έξω από το γήπεδο. Μεταξύ άλλων τον αποκάλεσαν φερέφωνο του Φλορεντίνο Πέρεθ, αλλά και Ιούδα.

«Φερέφωνο του Πέρεθ», «Εσύ στην Ίμπιζα για διακοπές και ο Μέσι στο Παρίσι», «Η Μπαρτσελόνα δεν είναι το μαγαζάκι σου», «Λαπόρτα Ιούδα», ήταν μερικά από τα αναγραφόμενα μηνύματα των πανό.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας και εκπρόσωπος του Λιονέλ, Χόρχε, είχε αφήσει αιχμές για τον τρόπο που ο Τζουάν Λαπόρτα διαχειρίστηκε το θέμα του συμβολαίου του Αργεντινού.

Some banners put up near the Camp Nou, ahead of today’s opener:



“Laporta traitor, you betrayed D10S [Leo]”

“Laporta, Servant of Florentino”

“Barça is none of your business”

“Messi is in Paris, you’re in Ibiza”#FCB pic.twitter.com/X4MWfs96sx