Μπαρτσελόνα: Τέλος οι μεταγραφές μετά από εντολή Κούμαν

Ικανοποιημένος με το υπάρχον ρόστερ είναι ο Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος ζήτησε από την διοίκηση της Μπαρτσελόνα να μην κινηθεί για περαιτέρω μεταγραφές.

Από τις αρχές του καλοκαιριού, η Μπαρτσελόνα είχε ήδη έρθει σε συμφωνία με τρεις ποδοσφαιριστές, για την ενίσχυση του ρόστερ της. Ο λόγος για τους Σέρχιο Αγουέρο, Μέμφις Ντεπάι και Έρικ Γκαρθία, οι οποίοι ήταν προσωπικές επιλογές του Ρόναλντ Κούμαν.

Πλέον οι «μπλαουγκράνα» στρέφουν την προσοχή τους στην υπόθεση του Λιονέλ Μέσι και με την ανανέωση του συμβόλαιου του. Ο Αργεντινός αστέρας κατέφθασε το μεσημέρι της Τετάρτης (28/07) στη Βαρκελώνη και όπως όλα δείχνουν είναι θέμα χρόνο να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Αν κι εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και ο Μέσι παραμείνει στην ομάδα, τότε ο Ρόναλντ Κούμαν θα έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές που επιθυμεί για να δουλέψει ενόψει της νέα σεζόν.

Οπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα, ο Ολλανδός τεχνικός συναντήθηκε με την διοίκηση και την ενημέρωσε πως είναι ικανοποιημένος με το υπάρχον ρόστερ, ζητώντας να μην προχωρήσουν σε άλλες μεταγραφές. Εδώ πάντως αξίζει να σημειωθεί πως ο Κούμαν θέλει τη νέα χρονιά να δώσει κι ευκαιρίες σε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως ακριβώς έκανε και πέρυσι.

