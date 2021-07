Μπέιλ: Επέστρεψε στη Ρεάλ και έπιασε δουλειά (pics)

Για πρώτη φορά μετά τον δανεισμό του στην Τότεναμ ο Γκάρεθ Μπέιλ έβαλε ξανά τη φανέλα της Ρεάλ και προπονήθηκε με τους «μερένγκες», έχοντας πλέον κλείσει το κεφάλαιο του λονδρέζικου κλαμπ.

Η μεγάλη επιστροφή του στα «σπιρούνια» κινήθηκε σε μια γενικότερη μετριότητα, ωστόσο, ο Μπέιλ κατάφερε στο τελευταίο ματς της περασμένης Premier League να στείλει την Τότεναμ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν.

Τώρα, με τον δανεισμό του να έχει ολοκληρωθεί και τον Νούνο Σάντο να ξεκαθαρίζει πως ο Ουαλός δεν είναι πλέον παίκτης του λονδρέζικου κλαμπ, ο αρχηγός των «δράκων» επέστρεψε στη Ρεάλ για να προπονηθεί και να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι.

Η αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία μόνο καλό μπορεί να του κάνει από τη στιγμή που με τον Ζινεντίν Ζιντάν δεν μπορούσαν να βρουν μια κοινή γραμμή για να βαδίσουν και να συνεργαστούν...

