Ροναλντίνιο: Η μαγική ντρίμπλα του στο clasico των παλαιμάχων (vid)

Ο Ροναλντίνιο μπορεί πλέον να έχει φτάσει στην ηλικία των 41 ετών, να έχει βαρύνει, να έχει περάσει πολλά, ωστόσο, τη μαγεία στα πόδια και την απόλυτη υποταγή της μπάλας σ' εκείνον, δεν την χάνει ποτέ...

Ο «Ρόνι» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σπουδαίου φιλικού clasico των παλαιμάχων στο Ισραήλ, το βράδυ της Τρίτης, όπου οι «μπλαουγκράνα» ηττήθηκαν 3-2 από τους θρύλους της Ρεάλ Μαδρίτης σ' ένα ματς για να προωθηθεί η παγκόσμια έκθεση των Καταλανών για την ιστορία τους.

Ακόμα κι αν έχει φτάσει στα 41 του χρόνια, ακόμα κι αν τα πάρτι και οι καταχρήσεις τον έχουν κυριεύσει, ακόμα κι αν έχασε τη μητέρα του από κορονοϊό πριν από λίγο καιρό, όταν έχει τη μπάλα στα πόδια χαμογελάει.

Και κάνει υπέροχα πράγματα, όπως η φοβερή ντρίμπλα που επιχείρησε και φυσικά πέτυχε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με τους «μερένγκες».

Ronaldinho being Ronaldinho in a Barcelona legends match vs Manchester United legends. Gaucho will always be a football magician pic.twitter.com/OUjqtd6Gem