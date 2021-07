Ρεάλ Μαδρίτης: Εντυπωσιάζει η κινούμενη οροφή στο γήπεδο (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε στον κόσμο ακόμα ένα βίντεο με την εξέλιξη των εργασιών που πραγματοποιούνται στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και η κινούμενη οροφή ήδη κερδίζει τις εντυπώσεις.

Το «σπίτι» της Ρεάλ θα γίνει όσο πιο σύγχρονο θα μπορούσε, με την ομάδα να παρουσιάζει μέσα από ένα μικρό βίντεο τις νεότερες εξελίξεις από τα βελτιωτικά έργα που πραγματοποιούνται στο γήπεδο.

Οι βάσεις για την κινούμενη οροφή που θα κλείνει το γήπεδο από πάνω έχουν μπει και ο μηχανισμός που έχει εγκατασταθεί κερδίζει ήδη τις εντυπώσεις μέσα από το βίντεο που μοιράστηκε η Ρεάλ με τους οπαδούς της...

⏰ What time is it?

🏗️ Time for a new stadium update!

😍🏟️ Santiago Bernabéu pic.twitter.com/VA6QqszSCB