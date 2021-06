Ντεπάι: Συμφώνησε κι ανακοινώνεται από την Μπαρτσελόνα (pic)

Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα θα πρέπει να θεωρείται ήδη ο Μέμφις Ντεπάι, καθώς το μόνο που μένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς «μπλαουγκράνα».

Με την ομάδα της Μπαρτσελόνα θα αγωνίζεται από τη νέα χρονιά, ο Ολλανδός επιθετικός Μέμφις Ντεπάι. Ο 27χρονος άσος ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τους Καταλανούς όλο αυτό το διάστημα και τελικά κατέληξαν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ντεπάι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λυών, θα μεταβεί σύντομα στη Βαρκελώνη, προκειμένου να βάλει την υπογραφή του με τους «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα, η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Μπαρτσελόνα ενδέχεται να κυκλοφορήσει εντός του Σαββατοκύριακου.

Memphis Depay, new Barcelona player. Official announcement expected for this weekend if paperworks will be signed in time with Memphis lawyers too. 🔵🔴🇳🇱 #Depay #FCB