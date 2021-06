Βούρκωσε ο Ράμος: «Δεν περίμενα το αντίο, κάποια μέρα θα επιστρέψω» (pic & vids)

Με δάκρυα στα μάτια και με σπασμένη φωνή ο Σέρχιο Ράμος, ευχαρίστησε την Ρεάλ για όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας τονίζοντας πως κάποια ημέρα θα επιστρέψει για να φορέσει ξανά τη φανέλα των «μερένγκες».

Παρά τις επαφές που υπήρχαν εδώ και μήνες μεταξύ Ρεάλ και Ράμος, δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί η χρυσή τομή και να παραμείνει ο Ισπανός αμυντικός.

Μετά από 16 χρόνια λαμπρής παρουσίας ο αρχηγός αποχαιρέτησε τη «Βασίλισσα», έχοντας αμέτρητες αναμνήσεις μαζί της και κατακτώντας 4 Champions League, 4 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 3 ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 5 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 4 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Σήμερα, ο 35χρονος άσος παραχώρησε την αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου και με δάκρυα στα μάτια, ευχαρίστησε τον σύλλογο για όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας.

«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Δεν ήμουν προετοιμασμένος να αποχαιρετήσω τη Ρεάλ. Ήρθα παιδί σε αυτή την ομάδα και τώρα έχω τη δική μου οικογένεια. Κάποια μέρα θα επιστρέψω εδώ. Είναι το μόνο σίγουρο. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ρεάλ Μαδρίτης. Πάντα θα σας έχω όλους στην καρδιά μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον προπονητή, τους συμπαίκτες μου, το ιατρικό επιτελείο της ομάδας για όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δεν είναι το "αντίο" μου. Θα τα πούμε ξανά. Θα γυρίσω κάποια μέρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ράμος.

Από την πλευρά του ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ράμος, τον οποίο κι ευχαρίστησε για τη συνεισφορά του στην Ρεάλ.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα όσα έκανες στην Ρεάλ. Είναι μια δύσκολη μέρα. Μια συναισθηματική μέρα για όλους. Για τους οπαδούς της Ρεάλ αλλά ακόμα και για μένα. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ την 8η Σεπτεμβρίου. Την πρώτη μέρα που ήρθες στην ομάδα.

Υπήρξες σημείο αναφοράς για τους οπαδούς μας και ένας θρύλος της ομάδας. Έγινες θρύλος της ομάδας και ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που είδαν οι θαυμαστές αυτού του αθλήματος».

📸| Sergio Ramos, his brother Rene & family at the farewell ceremony. #rmalive pic.twitter.com/rwG8Xc4o6Z