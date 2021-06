Η Ρεάλ ζήτησε από την Ατλέτικο να της νοικιάσει το γήπεδο (pic)

Τα εντός έδρας παιχνίδια της νέας σεζόν η Ρεάλ επιθυμεί να τα δώσει στο «Μετροπολιτάνο» της Ατλέτικο, μιας και το δικό της γήπεδο, «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», δεν είναι ακόμα έτοιμο για να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.

Η ανακαίνιση του γηπέδου των Μαδριλένων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, αλλά όπως όλα δείχνουν οι εργασίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα το «Μπερναμπέου» αναμένεται να είναι έτοιμο στα τέλη του 2021. Έτσι η διοίκηση της ομάδας βρίσκεται σε αναζήτηση έδρας, μέχρι τότε.

Από τη στιγμή που από τη νέα σεζόν, θα υπάρχει κόσμος στις εξέδρες της La Liga, η Ρεάλ δεν θέλει να συνεχίσει να δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στο βοηθητικό της κέντρο, «Ντι Στέφανο», λόγω περιορισμένης χωρητικότητας.

Γι' αυτό και όπως αποκαλύπτει η «Marca», ζήτησε να αγωνιστεί στο «Μετροπολιτάνο», στην έδρα της συμπολίτισσας Ατλέτικο! Οι δύο διοικήσεις βρίσκονται σε συνομιλίες το τελευταίο διάστημα και σύντομα αναμένεται η απάντηση των «ροχιμπλάνκος».

Η Ρεάλ επιθυμεί να χρησιμοποιεί στην έδρα της Ατλέτικο, για τα εντός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβρη. Από την άλλη βέβαια, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε σε περίπτωση που αποδεχθεί το αίτημα των «μερένγκες», θα ζητήσει κάποιο αντίτιμο.

❗| Wanda Metropolitano will be able to host 20-30 thousand people and this is impossible at the Di Stefano. The good relationship between the two clubs will be the key.@marca