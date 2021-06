Ο Καράσκο «γλέντησε» τον Αζάρ για το πρωτάθλημα της Ατλέτικο (vid)

Την ώρα που ο Εντέν Αζάρ έδινε συνέντευξη ο συμπατριώτης του, Γιανίκ Καράσκο εισέβαλε στην κάμερα προκειμένου να κάνει καζούρα στον άσο της Ρεάλ, για το χαμένο πρωτάθλημα των Μαδριλένων.

Οι Εντέν Αζάρ και Γιανίκ Καράσκο αγωνίζονται στην Ισπανία και τη Μαδρίτη αλλά σε διαφορετική ομάδα. Ο μεν Αζάρ φοράει τη φανέλα της Ρεάλ, ενώ ο συμπατριώτης του Καράσκο αγωνίζεται στην πρωταθλήτρια Ισπανίας Ατλέτικο.

Το Βέλγιο είναι σε ρυθμούς Euro. Αφού αναδείχθηκε ισόπαλο 1-1 με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, έχει να παίξει ακόμη ένα φιλικό, την επόμενη Κυριακή με αντίπαλο την Κροατία και ακολούθως θα μπει στην τελική ευθεία για την έναρξη των υποχρεώσεών του στο Euro.

To κλίμα στις τάξεις των «κόκκινων διαβόλων» είναι εξαιρετικό και όποτε υπάρχει χρόνος για ξεκούραση, οι παίκτες του Βελγίου δεν χάνουν την ευκαιρία για χαβαλέ.

Ετσι και ο Καράσκο, ο οποίος την ώρα που ο Αζάρ έδινε συνέντευξη σε βελγικό κανάλι για τα όσα θα συμβούν στο EURO, μπήκε στο πλάνο και θέλησε να πικάρει τον άσο των «μερένγκες», φωνάζοντας το σύνθημα «campeones» θυμίζοντας του τον τίτλο της Ατλέτικο.

Carrasco 🇧🇪 interrupted Hazard's 🇧🇪interview just to remind him who won La Liga. 😂 #AtleticoMadrid pic.twitter.com/iFcm1vxq1Q