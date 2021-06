Κούμαν - Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα ανακοίνωσε την παραμονή του

Ο Ρόναλντ Κούμαν παραμένει στο τιμόνι της Μπαρτσελόνα και τη νέα σεζόν, όπως ανακοίνωσε κι επίσημα ο Τζουάν Λαπόρτα.

Ήταν ήδη γνωστό πως από το κρίσιμο ραντεβού με τη διοίκηση είχε προκύψει «λευκός καπνός». Πλέον, η παραμονή του Ρόναλντ Κούμαν στον πάγκο της Μπαρτσελόνα είναι επίσημη.

Ο Τζουάν Λαπόρτα ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Ολλανδός τεχνικός θα συνεχίσει να καθοδηγεί την ομάδα και τη νέα σεζόν, ξεκαθαρίζοντας, μάλιστα, ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα αποχώρησής του από τον πάγκο.

«Ο Κούμαν έχει ήδη κάνει πολλές προσπάθειες και θυσίες. Ξέρει πολύ καλά την οικονομική κατάσταση που βιώνει ο σύλλογος. Το τελευταίο διάστημα ήταν μια περίοδος γνωριμίας μου με τον Κούμαν. Επικεντρωθήκαμε στο να μάθουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και να δούμε τι έχει γίνει λάθος στην ομάδα. Δεν ισχύει το ότι παραμένει επειδή δεν έχουμε λεφτά για τον τερματισμό του συμβολαίου του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Μπάρτσα.

Σημειώνεται ότι ο παλαίμαχος αμυντικός των Μπλαουγκράνα είχε προσληφθεί επί διοίκησης Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου, μετά την εφιαλτική οκτάρα από τη Μπάγερν Μονάχου τον περασμένο Αύγουστο στο Champions League.

@JoanLaportaFCB: Ronald Koeman will continue to be the Barça manager next season pic.twitter.com/nLo2bvCGMo