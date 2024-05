Η μεγάλη ώρα ζυγώνει. Και στην Ομόνοια με απαράμιλλο πάθος και τεράστια δίψα πάνε να τα δώσουν όλα για να σηκώσουν στον ουρανό της Λευκωσίας το 17ο! Προ των πυλών λοιπόν το σημαντικότερο ματς της χρονιάς. Στην τελευταία παράσταση της ποδοσφαιρικής περιόδου η Ομόνοια θέλει και μπορεί να γράψει το ιδανικό φινάλε σε μια επίπονη χρονιά

Να δικαιώσει για μια ακόμη φορά το προσωνύμιο «βασίλισσα» και να βγάλει στους δρόμους χιλιάδες φίλους της. Με παίκτες που έχουν το "know how" από τέτοιας εμβέλειας παιχνίδια, 16 από το νυν ρόστερ έχουν πάρει κύπελλο και αυτό είναι μία τρανή απόδειξη. Η πρόκληση μεγάλη, τεράστια: Ήτοι το three peat.

Απέναντι σε μια ομάδα πολύ ποιοτική που άπαντες στην Ομόνοια σέβονται και εκτιμούν πολύ ποδοσφαιρικά όπως το έχουν πει δημόσια. Που θα έχει τη δίψα της πρωτάρας και θέλει όσο τίποτα άλλο να γράψει ιστορία. Όμως στο πράσινο οικοδόμημα, επίσης το θέλουν διακαώς . Ζουν και αναπνέουν για το αποψινό σπουδαίο παιχνίδι. Ένα 90’, με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο του κυπέλλου. Για να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο τις δικές τους σελίδες ιστορίας. Με την διατήρηση των κεκτημένων της τελευταίας διετίας. Και την κατάκτηση του 17ου κυπέλλου, σε 24εις παρουσίες!

Το θέλουν πολύ για να επιβραβεύσουν τους εαυτούς τους! Το θέλουν πολύ για τον προπονητή τους, που τους αναμόρφωσε τους εμπιστεύτηκε με το καλημέρα ! Το θέλουν πολύ για τον διαχρονικά πιστό λαό τους που αγαπά παθολογικά την ομάδα και δεν την «άφησαν μόνη ποτέ»!

Με καρδιά, με μυαλό και με αυτοπεποίθηση στα ύψη.

Και με χιλιάδες λαό στις «πράσινες» κερκίδες του ΓΣΠ, ασπίδα, ευελπιστώντας ότι θα τους δώσουν οι παίκτες τη δυνατότητα να εκτοξεύσουν τα ντεσιμπέλ. Γνωστά τα αγωνιστικά δεδομένα, με τους Σεμέδο, Στεπίνσκι κυριολεκτικά την 12η να «ανεβαίνουν στο λεωφορείο» της αποστολής, μέσα και οι Φαμπιάνο, Λανγκ. Ο MVP του πρωταθλήματος, όπως σημειώσαμε και χθες δεν κρατιέται και δε διανοείται να χάσει τον τελικό. Αν ο κόουτς Αναστασίου πάρει το «πράσινο φως» από το ιατρικό τιμ, θα τον ρίξει στην 11άδα.

Επικρατέστερη ενδεκάδα: Ουζόχο στο τέρμα μπροστά του από τα δεξιά προς τα αριστερά οι Μίλετιτς, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Χαμάς , στο κέντρο οι Κούσουλος, Χαραλάμπους ,πιο μπροστά ο Σίμιτς, δεξιά στην επίθεση ο Αλιούμ, αριστερά ο Σεμέδο και στην κορυφή ο Κακουλλής(Μπάκιτς). Αν δεν ξεκινήσει ο Γουίλι και τον κρατήσει για αλλαγή, θα δούμε Μπασιρού στον άξονα και Σίμιτς στο αριστερό «φτερό».

Οι παρόντες γράφουν ιστορία και στην Ομόνοια αδημονούν για τη στιγμή που όλα θα πάνε κατ’ευχήν και ο «Κούσου» θα σηκώσει την κούπα.

