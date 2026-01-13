Σε ένα ματς-ροντέο η Τορίνο επικράτησε της Ρόμα με 3-2 και πήρε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ιταλίας στο 90'.

Η Τορίνο έβαλε δύσκολα στη Ρόμα και κατάφερε να την κερδίσει με 3-2 σε ένα ματς με συνεχείς ανατροπές «κλειδώνοντας» την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ιταλίας στο φινάλε του αγώνα.

Στο 35' ο Τσε Άνταμς πήρε την διαγώνια πάσα του Βλάσιτς στο όριο της περιοχής και εκτέλεσε στην αριστερή γωνία με ένα δυνατό σουτ ανοίγοντας το σκορ για την Τορίνο. Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου ήρθε η απάντηση για τους Ρωμαίους με τον Ερμόσο που ήρθε από τον πάγκο. Ο Ισπανός αφού απέφυγε υποδειγματικά δύο αντιπάλους έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Παλεάρι.

Παρόλα αυτά η ομάδα του Μάρκο Μπαρόνι ανέκτησε το προβάδισμα στο 52' με από συνεργασία ξανά του Βλάσιτς και του Τσε Άνταμς, με τον Σκωτσέζο να σημαδεύει στην αριστερή γωνία του Σβίλαρ. Οι ανατροπές δεν σταμάτησαν και η ομάδα του Τζιαν Πιερ Γκασπερίνι ισοφάρισε ξανά στο 81΄με τον Αρένα, που πέρασε ως αλλαγή. Ο 16χρονος Ιταλός πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Φράνκα. και έγραψε το 2-2.

Η Τορίνο έφερε ξανά το ματς τούμπα στο 90' με τον Ιλκάν, που πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το τελικό 3-2 πανηγυρίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Κώστας Τσιμίκας δεν αγωνίστηκε για τη Ρόμα.