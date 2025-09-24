Δουβίκας: Πήρε... φόρα με γκολ και ασίστ για την Κόμο στο Coppa Italia (vid)

Εντυπωσιακός ο Τάσος Δουβίκας στο Κύπελλο Ιταλίας, με γκολ και ασίστ στο πρώτο ημίωρο του αγώνα της Κόμο απέναντι στη Σασουόλο.

Πήρε φόρα ο Τάσος Δουβίκας και «εκτέλεσε» τη Σασουόλο με γκολ και ασίστ για την Κόμο στο πρώτο ημίωρο του αγώνα για να υπογράψει το προσωρινό προβάδισμα της ομάδας του με 2-0 για τη φάση των «32» του Κυπέλλου Ιταλίας. Αρχικά ο Έλληνας επιθετικός σέρβιρε με κοφτή πάσα το 1-0 στον Ροντρίγκες μόλις στο 2', ενώ στο 25΄βρήκε δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά από εκτέλεση φάουλ για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

     

