Σοβαρά επεισόδια με συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικές δυνάμεις έλαβαν χώρα στη Γένοβα λίγες ώρες πριν το ντέρμπι του Κυπέλλου μεταξύ της Τζένοα και της Σαμπντόρια.

Εκτεταμένη ένταση στη Γένοβα μερικές ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι του Κυπέλλου Ιταλίας ανάμεσα στην Τζένοα και τη Σαμπντόρια (22:00)! Οι Μπλουτσερκάτι έχουν υποβιβαστεί, κάτι που σημαίνει πως αυτό θα είναι το μοναδικό ντέρμπι της πόλης για φέτος, γεγονός που φυσικά κατέστησε ακόμα πιο τεταμένο το κλίμα.

25.09.2024🇮🇹Fight Genoa vs Sampdoria, check more here: https://t.co/RMeQSPPNnz pic.twitter.com/hNk5MHqLj9

Ήδη από νωρίς το απόγευμα μάλιστα οι οπαδοί των δύο ομάδων ξεχύθηκαν στους δρόμους και τους μετέτρεψαν σε πεδία μάχης αφού συγκρούστηκαν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις έντονες αστυνομικές δυνάμεις.

25/09/2024 Italy 🇮🇹 Troubles in Genoa this afternoon ahead of the Derby Genoa vs Sampdoria pic.twitter.com/FFCHO6yowb