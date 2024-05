Έξαλλος ο Αλέγκρι με Ιταλό δημοσιογράφο: «Θα έρθω να σου ξεριζώσω τα αυτιά και να σε χτυπήσω στο πρόσωπο»

Εκτός εαυτού βγήκε ο Μαξ Αλέγκρι μετά τη λήξη του τελικού του Κυπέλλου, προχωρώντας μάλιστα σε φραστική επίθεση σε δημοσιογράφο γνωστού Μέσου της Ιταλίας.

Τι και αν κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο Ιταλίας με τη Γιουβέντους. Ο Μαξιμιλάνο Αλέγκρι δεν ήταν σε καθόλου καλή διάθεση μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ιταλός έχασε τον έλεγχο πριν καν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα μετά από επεισόδιο που είχε με τον διαιτητή του αγώνα.

Κι όμως ο Αλέγκρι δεν έμεινε εκεί, καθώς με το σφύριγμα της λήξης, επιτέθηκε σε δημοσιογράφο γνωστού ιταλικού Μέσου. Όπως αναφέρει ο αρχισυντάκτης του «Tuttosport» Γκουίντο Βατσιάγκο, ο Αλέγκρι του επιτέθηκε φραστικά μετά το παιχνίδι και μάλιστα τον απειλήσε!

«Είσαι σκ@τ@ αρχισυντάκτης! Γράφε την αλήθεια στην εφημερίδα και όχι ό,τι σου λέει η ομάδα. Κοίτα, ξέρω που βρίσκεσαι και που μπορώ να σε βρω. Ξέρω που μπορώ να σε περιμένω. Θα έρθω και θα σου ξεριζώσω και τα δύο αυτιά. Θα έρθω να σε χτυπήσω στο πρόσωπο. Γράφε την αλήθεια στην εφημερίδα σου», φέρεται να είπε ο Αλέγκρι στον δημοσιογράφο του «Tuttosport».

⚪️⚫️❗️ Italian newspaper Tuttosport director Guido Vaciago: “After the game, Allegri told me: you’re a sh**y director! Write the truth in your newspaper, not what the club tells you”.



“Look, I know where to come and get you. I know where to wait for you”.



“I'll come and rip off… pic.twitter.com/mPgYKUsci3