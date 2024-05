Πυρ και μανία ο Μαξ Αλέγκρι στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, με τον τεχνικό της Γιουβέντους να βγαίνει κυριολεκτικά από τα ρούχα του στις καθυστερήσεις του αγώνα, σκίζοντας την γραβάτα του και ξεκουμπώνοντας το πουκάμισο του!

Ένα γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς ήταν αρκετό για τη Γιουβέντους! Η Γηραιά Κυρία επικράτησε της Αταλάντα με 1-0 στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας και επέστρεψε στους τίτλους. Οι εντάσεις δεν έλειψαν φυσικά, με τον Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι να πρωταγωνιστεί στο τέλος και να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα.

Ο Ιταλός τεχνικός της Γιουβέντους διαφώνησε πιο έντονα από όσο θα έπρεπε μετά από μια απόφαση του διαιτητή Μαρέσκα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Αφού χειροκρότησε ειρωνικά τον ρέφερι, στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον τέταρτο και του... κόλλησε κεφάλι!

