Με γκολ του Ντιμπάλα η Ρόμα νίκησε με 1-0 την Τζένοα και πέρασε στους «8» του Coppa Italia. Νάπολι ή Κρεμονέζε ο επόμενος αντίπαλος.

Με τους «Τζιαλορόσι» να έχουν ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με τη Μίλαν, πήραν και την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου, αφού επικράτησαν 1-0 της Τζένοα. Ετσι, στην επόμενη φάση θα βρουν τον νικητή του Νάπολι - Κρεμονέζε. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο 33' είχαν δοκάρι με τον Πελεγκρίνι από το γύρισμα του Μάτιτς. Βελτιωμένη στο β’ μέρος η ομάδα του Μουρίνιο είχε δυο καλές ευκαιρίες με τον Ντιμπάλα στο 52′ και τον Κουμπούλα στο 55′. Ο Αργεντίνος, όμως, κατάφερε στο 64′ μς ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώσει το 1-0. Οι γηπεδούχοι δεν ανησύχησαν μέχρι το τέλος και κατάφεραν να πάρουν μια σημαντική πρόκριση.



Paulo Dybala with the goal for AS Roma!pic.twitter.com/fjLy1FEOPG