Ο Στέφανο Πιόλι δεν μπορούσε να πιστέψει τον λόγο για τον οποίο η Μίλαν στερήθηκε τη μείωση του σκορ απέναντι στην Ίντερ στον ημιτελικό του Κυπέλλου και αποχώρησε εκνευρισμένος από τηλεοπτική συνέντευξη.

Οι «ροσονέρι» υπέστησαν βαριά ήττα με το τελικό 3-0 από τους συμπολίτες τους που πλέον πορεύονται για τον μεγάλο τελικό του Coppa Italia.

Η ομάδα του Πιόλι δέχθηκε τρία τέρματα, ωστόσο, με το σκορ στο 2-0, θα μπορούσε να έχει ξαναμπεί γερά στο παιχνίδι αν μετρούσε κανονικά το γκολ του Μπενασέρ με το δυνατό σουτ εκτός περιοχής.

Ο ρέφερι πήγε να δει και το βίντεο και αποφάσισε να υποδείξει σε θέση οφσάιντ τον Καλούλου, θεωρώντας πως έχει παρενοχλήσει και το οπτικό πεδίο του Χαντάνοβιτς. Ο τελευταίος, βέβαια, ούτε που διαμαρτυρήθηκε και απλά δέχθηκε όρθιος το γκολ.

Ο Πιόλι μόλις είδε ξανά τη φάση στο ριπλέι που του έδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο στο οποίο μιλούσε, αποχαιρέτησε, έβγαλε το ακουστικό και έφυγε.

🤬 Pioli sees the footage of Bennacer’s wrongly disallowed goal and ends his interview early.



