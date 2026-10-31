Στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ο Καρέτσας βοήθησε τη Ντόρτμουντ να ισοφαρίσει τη Μπάγερν στο 89΄σε 2-2 και την κράτησε στην κορυφή μαζί με τους Βαυαρούς.

Είναι τέτοιες στιγμές που καθορίζουν τα μεγάλα ντέρμπι. Ένα φιλόδοξο σουτ, ένα καθοριστικό τάκλιν ή στην προκειμένη περίπτωση... μια αλλοίωση της μπάλας που άλλαξε τον ρου ενός φοβερού Klassiker. Η Μπάγερν μπορεί να είχε τις καλύτερες στιγμές, τρία δοκάρια, χαμένο πέναλτι και το προβάδισμα μέχρι το 89΄, όμως ο Καρέτσας στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση τής χάλασε το πάρτι. Με το δικό του πείσμα στην αντίπαλη περιοχή και με κόντρα που μετατράπηκε σε ασίστ προς τον Φάμπιο Σίλβα, η Ντόρτμουντ έφυγε όρθια με το 2-2 στο φινάλε και παρέμεινε στην κορυφή της Bundesliga, ως ισόβαθμη με τους Βαυαρούς.

Ακυρωθέν γκολ η Ντόρτμουντ και προβάδισμα με Λάιμερ

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυναμικά στο ντέρμπι και άγγιξαν το προβάδισμα στο 10΄, όταν ο Ολίσε σημάδεψε το δοκάρι με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Στο 22΄η Ντόρτμουντ απάντησε με δυνατό σουτ του Μπέλιγχαμ που εξουδετέρωσε με το ένα χέρι ο Ούρμπιχ, ενώ στιγμές αργότερα ο Κόμπελ κράτησε το μηδέν στην άλλη πλευρά του γηπέδου με σπουδαίο στοπ στο τετ-α-τετ με τον Σαϊμπαρί. Ήταν σε εκείνο το σημείο όπου οι Βαυαροί είδαν τον Μαροκινό και τον Γκνάμρπι να αποχωρούν ως τραυματίες μέσα σε λίγα λεπτά, όμως τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν αποκτήσει ακόμα χειρότερη τροπή στο 34΄.

Σε εκείνο το σημείο οι Κιμ και Ουπαμεκανό τα έκαναν μαντάρα στην περιοχή και χάρισαν γκολ στον Μπέλιγχαμ, όμως το VAR επενέβη για επιθετικό φάουλ του Τσουκουεμέκα πάνω στον Ούρμπιχ. Κι αφού το γκολ του Άγγλου δεν μέτρησε ποτέ, η Μπάγερν σκόραρε δευτερόλεπτα αργότερα. Στο 38΄συγκεκριμένα ο Λάιμερ έφυγε στον κενό χώρο απέναντι από τον Κόμπελ, ο οποίος τον νίκησε σε πρώτο χρόνο με τα πόδια, όμως στην επαναφορά ο Αυστριακός άνοιξε το σκορ σε κενό τέρμα.

Χαμένο πέναλτι ο Κέιν και τιμωρία

Η Μπάγερν επέστρεψε με φούρια στο β΄μέρος για να αποκτήσει καθαρό προβάδισμα, απείλησε στο 47΄με πλασέ του Λάιμερ που έδιωξε ο Κόμπελ και άγγιξε το 2-0 στο 56΄με τον Κέιν. Ο νέος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Ενμέτσα στην περιοχή, όμως σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι στην εκτέλεση και πέταξε την ευκαιρία στα σκουπίδια. Μια ευκαιρία που η Μπάγερν μάλιστα πλήρωσε τέσσερα λεπτά αργότερα, όταν ο Γκιρασί υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή και με υπέροχο σουτ στην κλειστή γωνία έφερε το ματς στα ίσα!

Όρθια στο τέλος η Ντόρτμουντ με συμβολή Καρέτσα

Ακόμα κι έτσι, η χαρά των φιλοξενούμενων δεν κράτησε για πολύ. Στο 66΄ο Κέιν με κεφαλιά πάσα έφερε τη μπάλα στην καρδιά της άμυνας και ο Ουπαμεκανό μπήκε μαζί της στα δίχτυα για να δώσει εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Κόβατς αποφάσισε να ρίξει αμέσως μετά το γκολ τον Καρέτσα στην αρένα για πρώτη φορά μετά το πρόβλημα στον αστράγαλο, σε μια απόφαση που θα τον δικαίωνε στο φινάλε. Μέχρι τότε βέβαια, η Ντόρτμουντ υπέφερε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κέιν είχε τις στιγμές του για να τελειώσει το ματς, αλλά στο 75΄σημάδεψε το δοκάρι με την εστία στο πιάτο, ενώ τρία λεπτά αργότερα πλάσαρε δίπλα από την εστία.

Κι αφού το 3-1 δεν έγινε ποτέ, η Ντόρτμουντ έφτασε στην ισοφάριση στο 89΄με συμβολή Καρέτσα. Ο Έλληνας επιθετικός πίεσε στην αντίπαλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε πάνω του και από τα πόδια του κατέληξε στον Φάμπιο Σίλβα, ο οποίος με άριστο τελείωμα στη γωνία ισοφάρισε σε 2-2 στο 89΄. Ένα γκολ καθοριστικό για τον αγώνα, μιας και ο η σουτάρα του Καρλ στην τελευταία φάση σταμάτησε με τη σειρά της στο οριζόντιο δοκάρι, ώστε η ισορροπία να παραμείνει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Μπάγερν (Άαρον Ντανκς): Ούρμπιχ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Κιμ, Ντέιβις, Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Γκνάμπρι (31΄Στάνισιτς), Σαϊμπαρί (29΄Μπράουν), Ολίσε (84΄Καρλ), Κέιν

Ντόρτμουντ (Νίκο Κόβατς): Κόμπελ, Γκαντού (87΄Ρίερσον), Αντόν, Σλότερμπεκ, Μπάιερ (67΄Καρέτσας), Σβένσον, Φέρμαν, Ενμέτσα (76΄Φάμπιο Σίλβα), Μπέλιγχαμ (87΄Ινάτσιο), Τσουκουεμέκα (67΄Ζάμπιτσερ), Γκιρασί