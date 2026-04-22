Μπάγερν φουλ για... τρεμπλ

Η Μπάγερν νίκησε 2-0 τη Λεβερκούζεν στην Bay Arena και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, παραμένοντας έτσι στο «κόλπο» για το τρεμπλ.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Μπάγερν φουλάρει και για το κύπελλο! Οι Βαυαροί επικράτησαν 2-0 εκτός έδρας της Λεβερκούζεν και παρέμεινε ολοζώντανη στη μάχη για το τρεμπλ. Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί μπήκε δυνατά, πίεσε και ο Κέιν στο 22ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Οι Βαυαροί κυριάρχησαν, είχαν ευκαιρίες την ίδια στιγμή που η Λεβερκούζεν δεν μπορούσε να κάνει ούτε τελική. Στο δεύτερο μέρος η Μπάγερν ήταν καλύτερη, ήλεγξε τον ρυθμό και στο 90+4′ ο Λουίς Ντίας σφράγισε τη νίκη. Πλέον, η Μπάγερν θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ για να μάθει την ομάδα που θα διεκδικήσει την κούπα στις 23 Μαΐου.