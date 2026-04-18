Μεγάλο διπλό της Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Λεβερκούζεν με ασίστ Γιαννούλη. Back-to-back ήττες για τη Ντόρτμουντ, ανάσα για τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη.

Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ 2-1

Δυο πέναλτι του Κράμαριτς «εκτέλεσαν» τη Ντόρτμουντ, με τη Χόφενχαϊμ να παίρνει τη νίκη με 2-1 και να ανεβαίνει στην 5η θέση της Bundesliga. Ο Κροάτης άνοιξε το σκορ στο 41΄, όμως οι Βεστφαλοί έφτασαν στην ισοφάριση στο 87΄με τον Γκιρασί. Ακόμα κι έτσι η Χόφενχαϊμ πήρε τη νίκη στο 90΄+8 χάρη σε νέο εύστοχο χτήπμα πέναλτι του Κράμαριτς και υποχρέωσε τη Ντόρτμουντ σε back-to-back ήττες στο πρωτάθλημα. Πλέον οι Κιτρινόμαυροι έμειναν στο -12 από τη Μπάγερν, η οποία με αποτέλεσμα απέναντι στη Στουτγκάρδη θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Λεβερκούζεν - Άουγκσμπουργκ 1-2

Η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη σόκαρε τη Μπάγερ για την 30ή αγωνιστική της Bundesliga. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με το διπλό αφήνοντας τους γηπεδούχους πέμπτους με 52 βαθμούς. Λειψία και Στουτγκάρδη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τρίτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα, που οδηγούν στο ερχόμενο Champions League με 56 βαθμούς και αγώνα λιγότερο. Οι φιλοξενούμενοι είναι στην 9η θέση με 36 βαθμούς.

Ο Πάτρικ Σικ άνοιξε το σκορ μόλις στο 12ο λεπτό μετά από ασίστ του Ταπσόμπα για τις Ασπιρίνες, ενώ η Άουγκσμπουργκ ισοφάρισε με τον Ρίντερ τρία λεπτά αργότερα, έπειτα από ασίστ του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον ίδιο παίκτη να... κλέβει το τρίποντο στο 97ο λεπτό από την άσπρη βούλα.

Ουνιόν Βερολίνου - Βόλφσμπουργκ 1-2

Νίκη-ανάσα στην προσπάθεια που κάνει για να μείνει στα «μεγάλα σαλόνια» πέτυχε η Βόλφσμπουργκ στην πρωτεύουσα απέναντι στην Ουνιόν. Οι φιλοξενούμενοι παραμένουν ακόμα σε δυσμενή θέση, καθώς είναι προτελευταίοι (17οι) με 24 βαθμούς, δύο λιγότερους από την 16η Ζάνκτ Πάουλι και έξι λιγότερους από την 15η Γκλάντμπαχ, που αυτή τη στιγμή μένει στην κατηγορία και έχει και αγώνα λιγότερο.

Βίμερ στο 11ο λεπτό και Πεϊτσίνοβιτς στο 46ο έδωσαν... αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, που αγωνίστηκε βασικός. Για τους Βερολινέζους μείωσε ο Όλιβερ Μπερκ στο 86' στο ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά, που ξεκίνησε με το... αριστερό.

Βέρντερ Βρέμης - Αμβούργο 3-1

Άλμα στη μάχη που δίνει για την παραμονή στην Bundesliga έκανε η Βέρντερ Βρέμης, η οποία επικράτησε 3-1 επί του Αμβούργου και ξέφυγε στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη. Το σκορ του αγώνα άνοιξε ο Στάγκε στο 37΄, προτού οι Δεινόσαυροι ισοφαρίσουν με τον Γλάτζελ στο 41΄. Στο 57΄ο Στάγκε ανάκτησε το προβάδισμα της Βέρντερ, ενώ ο Πουέρτας στο 90΄+1΄σφράγισε το τελικό αποτέλεσμα.