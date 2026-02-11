Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 2-0 τη Λειψία και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας για πρώτη φορά μετά το 2020.

Έξι χρόνια ήταν πολλά για μια ομάδα όπως η Μπάγερν Μονάχου, που επικράτησε 2-0 της Λειψίας εντός έδρας και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας για πρώτη φορά μετά το 2020! Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τους Κόκκινους Ταύρους να έχουν ακυρωθέν γκολ στα πρώτα λεπτά και εν συνεχεία αμφότερους αντιπάλους να δημιουργούν αλλά να μην μπορούν να σκοράρουν - και τον Κέιν να είναι, αναμενόμενα, ο κύριος εκφραστής των ευκαιριών των Βαυαρών.

Εντέλει, ο Βρετανός κατάφερε να βρει δίχτυα στο 64', αξιοποιώντας το πέναλτι που κέρδισε δύο λεπτά νωρίτερα ο Στάνισιτς, με την Μπάγερν να αυξάνει άμεσα το προβάδισμά της, με τον Ντίας να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 τρία λεπτά αργότερα με ωραίο τσίμπημα της μπάλας σε τετ α τετ μετά την μπαλιά του Ολίσε. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με την ομάδα του Βενσάν Κομπανί να παίρνει το εισιτήριο για την τετράδα, εκεί όπου περιμένουν Λεβερκούζεν, Στουτγκάρδη και Φράιμπουργκ.