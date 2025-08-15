Στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας προκρίθηκε η Λεβερκούζεν στο ντεμπούτο το Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της, με τις Ασπρίνες να επικρατούν 4-0 της Ζόνενχοφ Γκρόσασπαχ. Νίκες για Ουνιόν και Μαγδεμβούργο.

Με πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας συνδυάστηκε το ντεμπούτο του Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της Λεβερκούζεν! Ο σύλλογος, που εισήλθε στην... εποχή του Ολλανδού τεχνικού, ξεπέρασε το εμπόδιο της Ζόνενχοφ Γκρόσασπαχ, ομάδα 4ης κατηγορίας, νίκησε 4-0 εκτός έδρας και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Σικ άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό, με την Λεβερκούζεν να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα. Μετά την αποβολή του Σελίκτας με δεύτερη κίτρινη (67'), τα πράγματα απλούστευσαν για την ομάδα του Τεν Χαγκ που έφτασε και σε δεύτερο τέρμα με τον Αρτούρ στο 74'. Οι γηπεδούχοι έμειναν με εννιά στο 82' και δύο λεπτά μετά ο Κοφανέ έκανε το 3-0, προτού ο Γκριμάλντο διαμορφώσει με πέναλτι το τελικό 4-0 για τις Ασπιρίνες.

Μαζί τους, στον επόμενο γύρο θα βρεθούν η Ουνιόν Βερολίνου που επικράτησε 5-0 της Γκούτερσλοχ και το Μαγδεμβούργο που νίκησε 3-1 την Σααρμπρίκεν.