Χαρακτηριστικά ο Άγγλος ρεπόρτερ Κρις Γουίτλι γράφει πως «ο Ανδρέας Μπουχαλάκης μόλις σκόραρε ένα έξυπνο και νικητήριο γκολ που έστειλε στον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Κυπέλλου».

Andreas Bouchalakis just scored this clever last-minute winner to send Olympiacos to the Greek Cup semi-final.

A routine for AFC and Bernd Leno to be wary of next week. pic.twitter.com/W3Wz7Yeio1

Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) March 4, 2021