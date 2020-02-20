Στις 4 Μαρτίου και οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου

Τα πρώτα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας σε Τούμπα και ΟΑΚΑ θα λάβουν χώρα την Τετάρτη στις 4 Μαρτίου, όπως έκανε γνωστό η ΕΠΟ.
Το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στην Τούμπα θα διεξαχθεί στις 21:30, ενώ το ΑΕΚ - Άρης στο ΟΑΚΑ στις 18:30.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ESPANYOL -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΜΠΡAΓΚΑ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
LIVE
ΖΒΕΖΝΤΑ ΠΕΡΜ 1vs
ILPAR 0
LIVE
STROEMMEN 0vs
ΚΤΖΕΛΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KALUSH 0vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK STUDENTSKI GRAD 0vs
GSP POLET DORCOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK PRIKAMYE 5vs
AKADEMIYA PERMSKIY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 2vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 1
ΤΕΛΙΚΟ
KRYVBAS KRYVYI RIH 0vs
FC OREL TSARICHANKA 2
FK BSK 1926 -vs
F.K. UMKA -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΒΕΛΣ -vs
BAD SCHALLERBACH -
GAZOVYK KAMENSKE -vs
TOPOL DNIPRO -
FC STATTEGG -vs
USV WUNDSCHUH -
ΜΠΙAΣΕΝ -vs
SVERRESBORG -
TROFAIACH -vs
BRUCK MUR -
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ FC -vs
LISSE -
HINNA -vs
ΒΙΝΤΑΡ -
SV ROSEGG -vs
ATUS VELDEN -
ΚΛΟΥΖ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΑΓΙΑΞ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
F.C. COPENHAGEN -vs
ΣΕΛΤΙΚ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΡΟΜΑ -vs
ΓAΝΔΗ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΠΟΡΤΟ -
ΑΛΚΜΑΑΡ -vs
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΜΠΡAΓΚΑ -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜAΛΜΕ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ESPANYOL -
Η ΕΠΟ όρισε για την Τετάρτη (04/03) τόσο το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός όσο και το ΑΕΚ - Άρης για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Τα πρώτα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας σε Τούμπα και ΟΑΚΑ θα λάβουν χώρα την Τετάρτη στις 4 Μαρτίου, όπως έκανε γνωστό η ΕΠΟ.
Το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στην Τούμπα θα διεξαχθεί στις 21:30, ενώ το ΑΕΚ - Άρης στο ΟΑΚΑ στις 18:30.