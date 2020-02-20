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Στις 4 Μαρτίου και οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου

Στις 4 Μαρτίου και οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου

Στις 4 Μαρτίου και οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου

Η ΕΠΟ όρισε για την Τετάρτη (04/03) τόσο το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός όσο και το ΑΕΚ - Άρης για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα πρώτα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας σε Τούμπα και ΟΑΚΑ θα λάβουν χώρα την Τετάρτη στις 4 Μαρτίου, όπως έκανε γνωστό η ΕΠΟ.

Το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στην Τούμπα θα διεξαχθεί στις 21:30, ενώ το ΑΕΚ - Άρης στο ΟΑΚΑ στις 18:30.

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