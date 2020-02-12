Ολυμπιακός - Λαμία: Το 3-2 με το πέναλτι του Βιγιάλμπα (vid)

Για λίγα λεπτά μπήκε και πάλι στο κόλπο της πρόκρισης η Λαμία, η οποία στο 90' μείωσε σε 3-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βιγιάλμπα.
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
LIVE
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 23vs
ΑΕΚ 28
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 110vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 138vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 106vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 116vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 105
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
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ΟΣΤΡAΒΑ 1vs
ΜΟΝΤΕΝΑ 2
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ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΜΠΡΤΣΚΟ 1vs
ΑΖΑΞΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ 3vs
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΔΑ ΓΑΛAΤΙ 3vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 2
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
HAOK MLADOST -
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ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 2vs
ΜΠΕΡΛΙΝ 1
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ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ 2vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 3vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 0
ΤΟΥΡ -vs
ΟΝΙΚΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -
ΝΟΛΙΚΟ ΜΑΣΕΙΚ -vs
ΧAΛΚΜΠΑΝΚ -
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ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒAΛΚΙ 1vs
ΡΕΖΟΒΙΑ 3
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RUCH RADZIONKOW 3vs
PODLESIANKA KATOWICE 1
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ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 5vs
ΣΤΕΤΟΒΙΤΣΕ 1
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SZOMBIERKI BYTOM 2vs
LKS ORZEL MIEDARY 0
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ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ 4vs
RKS RADOMSKO 2
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AUSTRIA XIII 4vs
FCJ ALT-OTTAKRING 0
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MK GORNIK KATOWICE 2vs
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ 5
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ΑΜΒΟΥΡΓΟ B` 0vs
PHONIX LUBECK 1
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UNION VOCKLAMARKT 0vs
ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ 0
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ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ 0vs
SLAVIA RUDA SLASKA 0
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SV DOBL 0vs
UFC WETTMANNSTATTEN 0
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ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0vs
TSU OBERGANSERNDORF 0
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GRAZER AK II 0vs
MOOSKIRCHEN 3
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ΧΑΙΜΣΤΕΤΕΝ 1vs
ΠΟΥΛΑΧ 0
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HIRSCHSTETTEN SV 0vs
SC ORTH/DONAU 0
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ΣΤAΙΜΠΑΧ 0vs
SF BG MARBURG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 0vs
ΑΡAΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ 1vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINYOR PERNIK 4vs
OFC KOM BERKOVITSA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CRISUL CHISINEU CRIS 2vs
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK MAGNITOGORSK 1vs
TORPEDO MIASS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 3vs
UNIREA DEJ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELCHE ILICITANO 2vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖAΝΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 8vs
ΡΙΑΖAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΙΝ ΛΟΥΤΣΚ 1vs
ΒΕΡΡΕΣ ΡΙΒΝΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 3vs
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
STEAUA BUCURESTI 4vs
ALEXANDRIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ 2vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΝΕΚ 4vs
ΜΦΚ ΝΤΟΥΚΛΑ ΜΠAΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 4vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 4
ΤΕΛΙΚΟ
FC PODILLYA KHME. 0vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 2vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ 6vs
TIGHINA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛΟΦ 3vs
ΧΡΟΥΝΤΙΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
COMUNA RECEA 6vs
ZALAU 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK OHRID 1vs
GOSTIVAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK ZVEZDARA 1vs
BSK BORCA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ 3vs
BANSKO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΑΝΣ ΝAΡΒΑ 4vs
NOMME KALJU U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ 0vs
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ 2vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ 0vs
ΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖAΓΚΟΡΕΤΣ ΝΟΒΑ ΖΑΓΚΟΡΑ 0vs
ΕΤAΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ 2vs
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ 2vs
SLOGA PETROVAC 2
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OMLADINAC NB 0vs
FK SLOBODA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 0vs
ΜΕΤΑ/ΛΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AS CARANI 1vs
GHIRODA 1
ΤΕΛΙΚΟ
KOZUV GEVGELIJA 3vs
OSOGOVO 1
ΤΕΛΙΚΟ
NOVI SAD 3vs
CRVENA ZVEZDA NS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 1vs
ΤAΜΠΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SPUTNIK 2vs
FC SMOLENSK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΧΛAΒΑ 4vs
ΖΝΟΙΜΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 0vs
ΜΟΛΝΤΕ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΖAΓΚΡΕΜΠ 2vs
VRBOVEC 4
ΤΕΛΙΚΟ
FK JEDINSTVO UB 1vs
FK TURBINA VREOCI 1
ΤΕΛΙΚΟ
GRANICAR ZUPANJA 0vs
ΜΠΙΓΙΕΛΟ ΜΠΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 1vs
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΡΕΝΣΕ 3vs
ΧAΜΑΡΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KARVINA B 0vs
FRYDLANT 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΙΝΙΕ ΓΚΡΟΣΟΥΠΛΙΕ 0vs
KRKA 2
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
SU STRADEN -vs
TSV KIRCHBERG-RAAB -
ΤΟΥΡΚ ΓΚΟΥΤΣΟΥ ΦΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ -vs
FSV FRIEDRICHSDORF -
PER/FEH II -vs
DUSV LOIPERSDORF -
LIVE
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 23vs
ΑΕΚ 28
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ 3vs
ΒAΡΤΑ ΖΑΒΙΕΡΤΣΙΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MUNICIPAL ZALAU 1vs
ΚΑΡΛΟΒAΡΣΚΟ 3
ΡΕΝ -vs
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -
ΑΜΠΙAΝΤ ΛΑΙΚΟΥΡΓΚΟΥΣ ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΧΑΣΡΟΝΤΕ ΛΕΟΥΒΕΝ -vs
PENZUGYOR -
Η Λαμία βρήκε και δεύτερο τέρμα στο Καραϊσκάκη, με τον Βιγιάλμπα με εκτέλεση πέναλτι να μειώνει σε 3-2 στο 90'.
Για λίγα λεπτά μπήκε και πάλι στο κόλπο της πρόκρισης η Λαμία, η οποία στο 90' μείωσε σε 3-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βιγιάλμπα.