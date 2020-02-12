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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Ολυμπιακός - Λαμία: Το 3-2 με το πέναλτι του Βιγιάλμπα (vid)

Ολυμπιακός - Λαμία: Το 3-2 με το πέναλτι του Βιγιάλμπα (vid)

Ολυμπιακός - Λαμία: Το 3-2 με το πέναλτι του Βιγιάλμπα (vid)

Η Λαμία βρήκε και δεύτερο τέρμα στο Καραϊσκάκη, με τον Βιγιάλμπα με εκτέλεση πέναλτι να μειώνει σε 3-2 στο 90'.

Για λίγα λεπτά μπήκε και πάλι στο κόλπο της πρόκρισης η Λαμία, η οποία στο 90' μείωσε σε 3-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βιγιάλμπα.

 

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