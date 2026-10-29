Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τις αναμετρήσεις της Euroleague και το Βόλος Elabet - Aτρόμητος για το Κύπελλο.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στις 11:00, ενώ στη συνέχεια οι Galacticos by Elabet έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 13:30 για να σχολιάσουν όλα όσα είδαμε στα χθεσινά παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος.

Αργότερα, μην χάσετε το Gazzetta Magazino στις 18:30 για όλα τα νέα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ με live συνδέσεις.

Στις 18:00 ο Βόλος Εlabet υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με το ματς να μεταδίδεται από το Sportfm TV1.

Στη Euroleague, ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου στις 21:00, στις 21:05 η Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρί και τέλος στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης τη Φενέρμπαχτσε.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας