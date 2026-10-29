Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Βόλος - Ατρόμητος, το Gazz Floor, οι Galacticos και το Gazzetta Magazino
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στις 11:00, ενώ στη συνέχεια οι Galacticos by Elabet έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 13:30 για να σχολιάσουν όλα όσα είδαμε στα χθεσινά παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος.
Αργότερα, μην χάσετε το Gazzetta Magazino στις 18:30 για όλα τα νέα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ με live συνδέσεις.
Στις 18:00 ο Βόλος Εlabet υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με το ματς να μεταδίδεται από το Sportfm TV1.
Στη Euroleague, ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου στις 21:00, στις 21:05 η Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρί και τέλος στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης τη Φενέρμπαχτσε.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (11:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Interwetten (13:30)
- Q&A (13Q45, Gazzetta Youtube)
- Βόλος Elabet - Ατρόμητος (18:00, Sportfm TV1)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta Youtube)
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