Άρης: Με αλλαγές αλλά και ξεκάθαρο στόχο απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Άρης πάει στο ΟΑΚΑ με το μομέντουμ, αλλά και με αρκετές αλλαγές, έχοντας ξεκάθαρο στόχο ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τη League Phase του Κυπέλλου.

Ο Άρης αφήνει για λίγο στην άκρη το Πρωτάθλημα και στρέφει όλη του την προσοχή στο Κύπελλο, εκεί όπου τον περιμένει ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της League Phase. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν σήμερα (28/10, 17:30-Live από το Gazzetta) τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για την 4η αγωνιστική του θεσμού, σε μία αναμέτρηση που έχει ξεχωριστή σημασία, τόσο λόγω αντιπάλου όσο και γιατί ο συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς στόχους για το κλαμπ.

Ο Άρης πηγαίνει στην Αθήνα με το μομέντουμ των τριών διαδοχικών νικών, μετά τη διακοπή του Πρωταθλήματος, αλλά και με τη γνώση ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει πολύ διαφορετικές απαιτήσεις. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται επίσης σε εξαιρετικό διάστημα, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση, όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League, αλλά για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου το ζητούμενο είναι να αποδείξει ότι η αγωνιστική συνέπεια των τελευταίων εβδομάδων μπορεί να μεταφερθεί και σε ένα παιχνίδι πολύ υψηλότερου βαθμού δυσκολίας.

Στη League Phase του Κυπέλλου, ο Άρης έχει μέχρι στιγμής μία ισοπαλία στην Τρίπολη με τον Αστέρα AKTOR και μία νίκη με 1-0 επί της Μαρκό. Αν θέλει να διατηρήσει σοβαρές πιθανότητες για όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στην τελική κατάταξη, το αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ έχει αυξημένη σημασία.

Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται και στο αγωνιστικό πλάνο. Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που χρησιμοποιεί σταθερά στο Πρωτάθλημα, προκειμένου να διαχειριστεί δυνάμεις και να δώσει χρόνο σε ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα είχαν μικρότερο ρόλο.

Ποδοσφαιριστές όπως οι Μπρούμα, Μπενχαμίν Γκαρέ, Κουαμέ, Τίνο Καντεβέρε και Ούρος Ράσιτς είναι μεταξύ αυτών που αναμένεται να προφυλαχθούν, ενώ σοβαρές πιθανότητες για θέση στο αρχικό σχήμα έχουν οι Ράφα Μιρ, Φρέντρικ Γένσεν και Ντέλε Μπασίρου. Παράλληλα, η σκέψη του προπονητή του Άρη είναι να αφήσει προσωρινά στην άκρη το 4-4-2 που λειτούργησε στα τελευταία παιχνίδια και να στραφεί σε 4-2-3-1, με στόχο μεγαλύτερη ασφάλεια και πυκνότητα στον άξονα. Στην άμυνα, πάντως, είναι αρκετά πιθανό να διατηρηθεί ο βασικός κορμός, ώστε να μην χαθεί εντελώς η ισορροπία της ομάδας. Οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις αναμένονται στη μεσαία και στην επιθετική γραμμή.

Σημαντική παράμετρος αποτελεί και ο κανονισμός που υποχρεώνει τις ομάδες να χρησιμοποιούν δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές στην αρχική ενδεκάδα. Ο Κωνσταντίνος Χαρούπας, ο Μιχάλης Βοριαζίδης και ο Σαραφανιός Παπασαραφιανός βρίσκονται στο κάδρο, με τον τελευταίο να έχει επιπλέον αγωνιστικό ρυθμό από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Παίδων (σ.σ. έπαιξε 45’ κόντρα στην Τσεχία στις 3/10) και να έχει προβάδισμα να ξεκινήσει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα του Άρη. Μέχρι στιγμής στο Κύπελλο έχει πάρει μόλις 33 αγωνιστικά λεπτά, ενώ οι δύο πρώτοι ήταν βασικοί στα προηγούμενα ματς, με Αναγέννηση Καρδίτσας, Αστέρα Aktor και Μαρκό. Επιπλέον, εκτός πλάνου παραμένουν οι τραυματίες Ματάρ Τιάμ, Λορέν Μορόν και Μανού Γκαρθία.

Ο Άρης θα παραταχθεί, λοιπόν, με διαφορετικά πρόσωπα και πιθανότατα διαφορετικό σχηματισμό, αλλά το ζητούμενο παραμένει ίδιο: να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός, να επιβεβαιώσει ότι το καλό του μομέντουμ έχει πραγματική βάση και να κυνηγήσει αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη θέση του στη League Phase.