Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ματς Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό.

Η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα AKTOR και πριν τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο Elabet καλείται να επιστρέφει στις νίκες στο ματς Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να κάνει το 2Χ2 στη League Phase.

Περίπου μία ώρα πριν την σέντρα (17:45) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική σύνθεση των πρωταθλητών. Κόντρα στους Σερραίους ο Σέρβος τεχνικός άλλαξε και τους 11 ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα του σε σχέση με το ματς της Τρίπολης.

Ο Μπαλαμώτης θα είναι στην εστία, με τους Γκεοργκίεφ, Βίντα, Αλεξίου και Λυκογιάννη μπροστά του. Βιτάλις - Κάιρινεν δίδυμο στα χαφ, με τους Ζούμπκοφ - Ζοάο Μάριο ακραίους μεσοεπιθετικούς. Ο Μάνταλος θα πλαισιώσει τον Βάργκα στην επίθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κουτέσα, του οποίου η μεταγραφή στη Σερβέτ ναυάγησε, επιστρέφει στην αποστολή.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπαλαμώτης - Γκεοργκίεφ, Βίντα, Αλεξίου, Λυκογιάννης - Ζούμπκοφ, Βιτάλις, Κάιρινεν, Ζοάο Μάριο - Μάνταλος, Βάργκα.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Σαρακασίδης, Μπρινιόλι, Πήλιος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Ρέλβας, Χριστακόπουλος, Αργυρίου, Σαχαμπό, Ζίνι.