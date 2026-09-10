Ο Τζόρνταν Σίλβα βρήκε δίχτυα, αλλά ήταν εκτεθειμένος.

Ο Αστέρας Aktor στο 8' σκόραρε κόντρα στον Άρη, αλλά το γκολ έπειτα από έλεγχο στο VAR ακυρώθηκε.

Ο Έντερ εκτέλεσε φάουλ, ο Τζόρνταν Σίλβα με θαυμάσια κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0, όμως, ο στόπερ των Αρκάδων ήταν σε θέση οφσάιντ και έτσι το τέρμα δεν μέτρησε.

Το γκολ του Σίλβα που ακυρώθηκε