Αστέρας Aktor - Άρης: Το γκολ του Σίλβα που ακυρώθηκε
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Ο Τζόρνταν Σίλβα βρήκε δίχτυα, αλλά ήταν εκτεθειμένος.
Ο Αστέρας Aktor στο 8' σκόραρε κόντρα στον Άρη, αλλά το γκολ έπειτα από έλεγχο στο VAR ακυρώθηκε.
Ο Έντερ εκτέλεσε φάουλ, ο Τζόρνταν Σίλβα με θαυμάσια κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0, όμως, ο στόπερ των Αρκάδων ήταν σε θέση οφσάιντ και έτσι το τέρμα δεν μέτρησε.
Το γκολ του Σίλβα που ακυρώθηκε
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