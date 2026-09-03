Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την νικηφόρα πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο Ελλάδος κόντρα στη Νίκη Βόλου.

Το περσινό Κύπελλο Ελλάδος με το νέο του format απέδειξε στον Παναθηναϊκό πως για ένα γκολ που δεν έβαλε παραπάνω στη Καβάλα(2-1), έχασε την τετράδα και τον πιο εύκολο δρόμο προς τον τελικό της διοργάνωσης.

Απόψε απέναντι στον πιο αδύναμο αντίπαλό του, την Νίκη Βόλου, το Τριφύλλι ήταν υποχρεωμένο εκτός από νίκη, να σκοράρει όσες περισσότερες φορές μπορεί, να φτιάξει τον συντελεστή του και να αυξήσει τις πιθανότητες για το 1-4, έχοντας σαφώς πιο δύσκολες αποστολές στη συνέχεια κόντρα σε Κηφισιά, Άρη και Ολυμπιακό.

Το 1-0 απέναντι σε μία ομάδα της Super League2 είναι ''φτωχό'' και το κάνει ακόμη περισσότερο τέτοιο ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε. Θα μπορούσε να είναι ένα 1-0 με δέκα χαμένες κλασσικές ευκαιρίες.

Όχι. Οι Αθηναίοι έφτασαν στη νίκη με κάτω του μετρίου εικόνα, με ελάχιστες ποιοτικές ευκαιρίες και με διπλή μεγάλη απειλή της Νίκης Βόλου στο δεύτερο μέρος, όπου χρειάστηκε ξανά ο Ινάκι Πένια να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά.

Κάτι το πούλμαν του αντιπάλου, κάτι το ντέρμπι της Κυριακής, κάτι τα αρκετά νέα πρόσωπα και πολύ περισσότερο η χαλαρή νοοτροπία που ήταν εμφανής ειδικά στις αποφάσεις στο επιθετικό τρίτο, ανάγκασαν τον Νίστρουπ να κάνει διπλή αλλαγή στο ημίχρονο, ακόμη δύο λίγο αργότερα και να φέρει από τον πάγκο την αλλαγή που έκανε την διαφορά.

Υπήρχε παλιά ένα slogan τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής διαφήμισης που έλεγε ''Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση''. Βγάλτε το μονωτικό και βάλτε το όνομα του Βιθέντε Ταμπόρδα.

Αυτός έδωσε την λύση δημιουργικά στο Χράντετς Κράλοβε, αυτός έδωσε τις λύσεις στη Βοιωτία στη πρεμιέρα της Super League από τις εκτελέσεις στα στατικά, αυτός κι απόψε σκόραρε το γκολ της νίκης με υπέροχη κεφαλιά, χωρίς άλμα, δείγμα της υψηλής τεχνικής του κατάρτισης μα πάνω από όλα της καταπληκτικής του νοοτροπίας. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός.

Δεν είναι για να κρατά πράγματα απόψε ο Παναθηναϊκός πέρα από την νίκη, το γκολ του Ταμπόρδα από την ασίστ του Λιβάι Γκαρσία που βοήθησε ερχόμενος από τον πάγκο, τον καλό Κινγκς Κάνγκουα και το πολύ καλό εικοσάλεπτο του 17χρονου, Τάκη Μπινιάρη, όπου έδειξε κάποια από τα καλά του στοιχεία και δικαίωσε τον προπονητή για την επιλογή να του δώσει απόψε το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Απέναντι σε μία τόσο κλειστή άμυνα, το σύνολο του Νίστρουπ δεν είχε λύσεις, καθαρό μυαλό και συνδυασμούς ποιοτικούς σε μικρούς χώρους. Ένα καλό μάθημα για τα παιχνίδια που έρχονται απέναντι σε ομάδες που θα τον αντιμετωπίσουν έτσι κατά κύριο λόγο στη Super League.

Αντί επιλόγου: Ένα τεράστιο respect στους οπαδούς της Νίκης Βόλου για την παρουσία τους απόψε στο ΟΑΚΑ, δεν σταμάτησαν να τραγουδούν λεπτό και έδειξαν την δίψα τους για αυτά τα παιχνίδια, απέναντι στις μεγάλες ομάδες. Μπράβο τους...