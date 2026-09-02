Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ: Αναγκαστική αλλαγή ο Αλεξίου
Αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε για την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης στην Καβάλα. Ο Χρήστος Αλεξίου, στο ντεμπούτο του με τον Δικέφαλο στο στήθος δεν κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή.
Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων κεντρικός αμυντικός ένιωσε ενοχλήσεις, πιθανότατα στον μηρό, κι ο Μάρκο Νίκολιτς τον αντικατέστησε με τον Σπύρο Χριστακόπουλο, στο πλαίσιο του κανονισμού για δύο νεαρούς γηγενείς, γεννημένους από το 2004 και μετά.
Ο τραυματισμός του Αλεξίου
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