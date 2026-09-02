Ο Χρήστος Αλεξίου έγινε αναγκαστική αλλαγή στο δεύτερο μέρος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Νέστο Χρυσούπολης, λόγω ενοχλήσεων.

Αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε για την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης στην Καβάλα. Ο Χρήστος Αλεξίου, στο ντεμπούτο του με τον Δικέφαλο στο στήθος δεν κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων κεντρικός αμυντικός ένιωσε ενοχλήσεις, πιθανότατα στον μηρό, κι ο Μάρκο Νίκολιτς τον αντικατέστησε με τον Σπύρο Χριστακόπουλο, στο πλαίσιο του κανονισμού για δύο νεαρούς γηγενείς, γεννημένους από το 2004 και μετά.

Ο τραυματισμός του Αλεξίου