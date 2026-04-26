Ο Μιχάλης Μπούσης λίγο πριν την αναχώρηση του ΟΦΗ για το Ηράκλειο χόρεψε στο αεροδρόμιο ζεϊμπέκικο, μαζί με τον πατέρα του και τον Ταξιάρχη Φούντα.

Ο ΟΦΗ μετά από 39 χρόνια είναι και πάλι Κυπελλούχος Ελλάδας! Οι Κρητικοί κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπαιο στον τελικό του Βόλου, κατέκτησαν τον πρώτο τους τίτλο επί εποχής Μιχάλη Μπούση και εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Φυσικά, αυτή η επιτυχία φέρει σε μεγάλο βαθμό τη σφραγίδα του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, καθώς κατάφερε να πετύχει κάτι με τον ΟΦΗ που είχε κάνει μόνο ο Θόδωρος Βαρδινογιάννης.

Ο Μιχάλης Μπούσης χαίρεται με την καρδιά του για την τεράστια επιτυχία και αυτό το απέδειξε στο αεροδρόμιο πριν από την πτήση της επιστροφής στο Ηράκλειο.

Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ χόρεψε ύπο τους ήχους του «Νύχτα ξελογιάστρα» του Βασίλη Καρρά μαζί με το πολύτιμο τρόπαιό του, ενώ τα βήματά του ακολούθησαν τόσο ο πατέρας του, Δημήτρης Μπούσης, όσο και ο Ταξιάρχης Φούντας.