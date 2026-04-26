ΟΦΗ: Πυροτεχνήματα όλη τη νύχτα για το τρόπαιο! (vid)
Η κατάκτηση του τροπαίου από τον ΟΦΗ στον συγκλονιστικό τελικό του Πανθεσσαλικού κράτησε... άυπνη όλη την Κρήτη! Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ ως και τα ξημερώματα της Κυριακής εκατοντάδες φίλοι της ομάδας ξενύχτησαν στους δρόμους του Ηρακλείου πανηγυρίζοντας τη μεγάλη επιτυχία.
Με συνθήματα, χορούς, τραγούδια αλλά και εκατοντάδες πυροτεχνήματα έκαναν... τη νύχτα μέρα, σαφώς σε μια ιστορική βραδιά για τον ΟΦΗ που θα μνημονεύεται πολλές δεκαετίες στο μέλλον!
💥⚫️ Πανζουρλισμός στο Ηράκλειο μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ!#OFI pic.twitter.com/oTdc1wigkI— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 25, 2026
