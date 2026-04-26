Ο ΟΦΗ κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους του Ηρακλείου πανηγυρίζοντας τον θρίαμβο αυτό.

Την δική του ιστορία έγραψε στο Πανθεσσαλικό ο ΟΦΗ με τους Κρητικούς να επικρατούν με 3-2 του ΠΑΟΚ και να κατακτούν το Κύπελλο για δεύτερη φορά μετά την παρθενική τους το 1987. Μια κατάκτηση που έδωσε το έναυσμα σε όλους Ηρακλειώτες να βγουν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν τον θρίαμβο αυτό.

Φυσικά το αρχικό ραντεβού ήταν στα «Λιοντάρια» που γέμισαν αμέσως καθώς έτσι και οι αλλιώς οι φίλοι της ομάδας του ΟΦΗ έβλεπαν τον τελικό στα κοντινά μαγαζιά.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά γέμισαν τα πάντα στο κέντρο και όχι μόνο τα «Λιοντάρια», καθώς και στην Πλατεία Ελευθερίας έγινε το αδιαχώρητο με τον κόσμο να ανάβει δεκάδες καπνογόνα πανηγυρίζοντας για την τεράστια αυτή επιτυχία της αγαπημένης τους ομάδας.