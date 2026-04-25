Μπορεί οι παίκτες του ΟΦΗ να πανηγύριζαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του Κυπέλλου, ωστόσο σταμάτησαν για να κάνουν pasillo στους αντιπάλους τους όταν πήγαν να πάρουν τα μετάλλιά τους.

Μετά το 1987 ο ΟΦΗ καταφέρνει να κάνει δικό του ένα τρόπαιο, κατακτώντας στον τελικό Κυπέλλου τον ΠΑΟΚ με 3-2. Μια κατάκτηση που όλοι οι Κρητικοί πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Ωστόσο δεν ξέχασαν τους αντιπάλους τους. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη έκαναν pasillo στους Θεσσαλονικείς την στιγμή που αυτοί πήγαιναν να πάρουν τα μετάλλιά τους σε μια εξαιρετική κίνηση.