Μπήκε ως αλλαγή στην έναρξη της παράτασης, πέτυχε με πέναλτι το χρυσό γκολ που έδωσε στον ΟΦΗ το τρόπαιο και βγήκε πολυτιμότερος του τελικού!

Ο Ισέκα είχε την ψυχραιμία στο 3ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης να σουτάρει σωστά από την άσπρη βούλα! Το δικό του γκολ έκανε το 3-2 στον τελικό κι έδωσε στον ΟΦΗ το Κύπελλο! Δικαιολογημένα βγήκε ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού και πήρε το βραβείο του MVP!