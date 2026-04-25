ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (τελικός): MVP o Iσέκα!
Μπήκε ως αλλαγή στην έναρξη της παράτασης, πέτυχε με πέναλτι το χρυσό γκολ που έδωσε στον ΟΦΗ το τρόπαιο και βγήκε πολυτιμότερος του τελικού!
Ο Ισέκα είχε την ψυχραιμία στο 3ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης να σουτάρει σωστά από την άσπρη βούλα! Το δικό του γκολ έκανε το 3-2 στον τελικό κι έδωσε στον ΟΦΗ το Κύπελλο! Δικαιολογημένα βγήκε ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού και πήρε το βραβείο του MVP!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.