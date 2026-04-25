Η «Χρυσή Βίβλος» του Κυπέλλου Ελλάδας: Ο ΟΦΗ το πήρε στην Κρήτη για 2η φορά

Ο ΟΦΗ βγήκε νικητής στο θρίλερ και θα γυρίσει στο Ηράκλειο με το Κύπελλο Ελλάδας! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία των Κρητικών.

Θυμίζουμε πως ο Όμιλος το είχε πετύχει για πρώτη φορά στον τελικό του 1987, κόντρα στον Ηρακλή του Βασίλη Χατζηπαναγή. Μετά τους χαμένους τελικούς από τον Ολυμπιακό το 1990 και το 2025 οι Ασπρόμαυροι κατάφεραν να σηκώσουν το Κύπελλο, όντας η πρώτη επαρχιακή ομάδα που το πετυχαίνει μετά την ΑΕΛ Νovibet το 2007.

Eκτός από τον ΟΦΗ δυο κατακτήσεις έχουν οι Λαρισαίοι και ο Πανιώνιο, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε στα 8, τα μισά από την 3η στον θεσμό ΑΕΚ (16).

Οι κατακτήσεις των Κυπέλλων Ελλάδας

Ολυμπιακός: 29

Παναθηναϊκός: 20

ΑΕΚ: 16

ΠΑΟΚ: 8

ΟΦΗ: 2

Πανιώνιος: 2

ΑΕΛ Novibet: 2

Άρης: 1

Ηρακλής: 1

Εθνικός: 1

Καστοριά: 1

