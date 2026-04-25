Η «Χρυσή Βίβλος» του Κυπέλλου Ελλάδας: Ο ΟΦΗ το πήρε στην Κρήτη για 2η φορά
Ο ΟΦΗ βγήκε νικητής στο θρίλερ και θα γυρίσει στο Ηράκλειο με το Κύπελλο Ελλάδας! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία των Κρητικών.
Θυμίζουμε πως ο Όμιλος το είχε πετύχει για πρώτη φορά στον τελικό του 1987, κόντρα στον Ηρακλή του Βασίλη Χατζηπαναγή. Μετά τους χαμένους τελικούς από τον Ολυμπιακό το 1990 και το 2025 οι Ασπρόμαυροι κατάφεραν να σηκώσουν το Κύπελλο, όντας η πρώτη επαρχιακή ομάδα που το πετυχαίνει μετά την ΑΕΛ Νovibet το 2007.
Eκτός από τον ΟΦΗ δυο κατακτήσεις έχουν οι Λαρισαίοι και ο Πανιώνιο, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε στα 8, τα μισά από την 3η στον θεσμό ΑΕΚ (16).
Οι κατακτήσεις των Κυπέλλων Ελλάδας
- Ολυμπιακός: 29
- Παναθηναϊκός: 20
- ΑΕΚ: 16
- ΠΑΟΚ: 8
- ΟΦΗ: 2
- Πανιώνιος: 2
- ΑΕΛ Novibet: 2
- Άρης: 1
- Ηρακλής: 1
- Εθνικός: 1
- Καστοριά: 1
Οι Κυπελλούχοι ανά χρονιά
- 1932 : ΑΕΚ
- 1933 : Εθνικός Π.
- 1939 : ΑΕΚ
- 1940 : Παναθηναϊκός
- 1947 : Ολυμπιακός
- 1948 : Παναθηναϊκός
- 1949 : ΑΕΚ
- 1950 : ΑΕΚ
- 1951 : Ολυμπιακός
- 1952 : Ολυμπιακός
- 1953 : Ολυμπιακός
- 1954 : Ολυμπιακός
- 1955 : Παναθηναϊκός
- 1956 : ΑΕΚ
- 1957 : Ολυμπιακός
- 1958 : Ολυμπιακός
- 1959 : Ολυμπιακός
- 1960 : Ολυμπιακός
- 1961 : Ολυμπιακός
- 1962 : —
- 1963 : Ολυμπιακός
- 1964 : ΑΕΚ
- 1965 : Ολυμπιακός
- 1966 : ΑΕΚ
- 1967 : Παναθηναϊκός
- 1968 : Ολυμπιακός
- 1969 : Παναθηναϊκός
- 1970 : Άρης
- 1971 : Ολυμπιακός
- 1972 : ΠΑΟΚ
- 1973 : Ολυμπιακός
- 1974 : ΠΑΟΚ
- 1975 : Ολυμπιακός
- 1976 : Ηρακλής
- 1977 : Παναθηναϊκός
- 1978 : ΑΕΚ
- 1979 : Πανιώνιος
- 1980 : Καστοριά
- 1981 : Ολυμπιακός
- 1982 : Παναθηναϊκός
- 1983 : ΑΕΚ
- 1984 : Παναθηναϊκός
- 1985 : ΑΕΛ Novibet
- 1986 : Παναθηναϊκός
- 1987 : ΟΦΗ
- 1988 : Παναθηναϊκός
- 1989 : Παναθηναϊκός
- 1990 : Ολυμπιακός
- 1991 : Παναθηναϊκός
- 1992 : Ολυμπιακός
- 1993 : Παναθηναϊκός
- 1994 : Παναθηναϊκός
- 1995 : Παναθηναϊκός
- 1996 : ΑΕΚ
- 1997 : ΑΕΚ
- 1998 : Πανιώνιος
- 1999 : Ολυμπιακός
- 2000 : ΑΕΚ
- 2001 : ΠΑΟΚ
- 2002 : ΑΕΚ
- 2003 : ΠΑΟΚ
- 2004 : Παναθηναϊκός
- 2005 : Ολυμπιακός
- 2006 : Ολυμπιακός
- 2007 : ΑΕΛ Novibet
- 2008 : Ολυμπιακός
- 2009 : Ολυμπιακός
- 2010 : Παναθηναϊκός
- 2011 : ΑΕΚ
- 2012 : Ολυμπιακός
- 2013 : Ολυμπιακός
- 2014 : Παναθηναϊκός
- 2015 : Ολυμπιακός
- 2016 : ΑΕΚ
- 2017 : ΠΑΟΚ
- 2018 : ΠΑΟΚ
- 2019 : ΠΑΟΚ
- 2020 : Ολυμπιακός
- 2021 : ΠΑΟΚ
- 2022 : Παναθηναϊκός
- 2023: ΑΕΚ
- 2024: Παναθηναϊκός
- 2025: Ολυμπιακός
- 2026 : ΟΦΗ
