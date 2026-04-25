ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Το δοκάρι στο πλασέ του Φούντα
Στο 40' ο σκόρερ του τέρματος του ΟΦΗ, Ταξιάρχης Φούντας λίγο έλλειψε να κάνει την ανατροπή απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ πήρε κεφάλι στον τελικό του Κυπέλλου με τον Μιχαηλίδη στο 15', ωστόσο ο Φούντας ισοφάρισε για τον ΟΦΗ στο 28'.
Μάλιστα ο ίδιος παίκτης στο 40' άγγιξε την ανατροπή για τον ΟΦΗ. Ο Σενγκέλια πάσαρε στον Φούντα μέσα στην περιοχή, ο τελευταίος πλάσαρε, αλλά η μπάλα βρήκε το κάθετο δοκάρι του Τσιφτσή.
@Photo credits: eurokinissi
