Ο ΠΑΟΚ πήρε κεφάλι στο σκορ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΟΦΗ με τον Μιχαηλίδη να γράφει το 1-0 στο 15'.

Ήταν μια «κομπίνα» σε εκτέλεση κόρνερ, με τον Ζίβκοβιτς να φέρνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, τον Κεντζιόρα να παίρνει την πρώτη κεφαλιά και στο δεύτερο ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.