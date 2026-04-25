ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Το γκολ του Μιχαηλίδη για το 1-0
Στο 15' ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στον τελικό απέναντι στον ΟΦΗ με γκολ του Μιχαηλίδη μετά από εκτέλεση κόρνερ και καλά εκτελεσμένη «κομπίνα»
Ο ΠΑΟΚ πήρε κεφάλι στο σκορ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΟΦΗ με τον Μιχαηλίδη να γράφει το 1-0 στο 15'.
Ήταν μια «κομπίνα» σε εκτέλεση κόρνερ, με τον Ζίβκοβιτς να φέρνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, τον Κεντζιόρα να παίρνει την πρώτη κεφαλιά και στο δεύτερο ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
@Photo credits: eurokinissi
